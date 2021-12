Barcelona confirma envio de médico para avaliar Neymar

Um médico do Barcelona virá nos próximos dias ao Brasil para avaliar a lesão do atacante Neymar, que fraturou uma vértebra na partida contra a Colômbia pelas quartas de final da Copa do Mundo, informou nesta segunda-feira, 7, o diretor de futebol do clube catalão, Andoni Zubizarreta.

"Temos uma comunicação direta com os médicos da Confederação Brasileira de Futebol. Ele está estável e em casa. Queremos que um médico nosso o avalie e fique ali para estar junto ele em um momento complicado porque não se trata de uma lesão habitual e cria um certo desconforto", disse o dirigente.

A informação do contato direto com o depoartamento médico 'blaugrana' já tinha sido dada por José Luiz Runco, médico da CBF, em entrevista coletiva condedida dois dias atrás, na Granja Comary, em Teresópolis.

Zubizarreta, por outro lado, não quis comentar sobre a possibilidade de Neymar se recuperar a tempo da fratura para disputar o início do Campeonato Espanhol pelo Barcelona.

"Vamos ver. Por isso, é melhor analisá-lo com os médicos da CBF. Ele terá o tempo necessário para superar uma lesão dolorosa e incômoda", considerou.

Além de Neymar, o goleiro Víctor Valdés - que teve contrato com o clube catalão encerrado no fim da última temporada -, que está em processo de recuperação uma lesão no joelho direito, também poderá contar com o auxílio do Barcelona.

"Estamos à disposição caso precise de algo nosso. Esperamos que possa resolver esse problema para que possa continuar sua carreira profissional", disse sobre o jogador, que esteve perto de fechar com o Monaco, mas foi reprovado nos exames médicos.

Questionado sobre futuras contratações do Barcelona, Zubizarreta não quis falar a respeito do atacante Luis Suárez ou do zagueiro francês Jéremy Mathieu. A ideia do dirigente é comunicar as decisões apenas quando forem concretizadas.

"Prefiro manter as negociações em nível privado, assim me sinto mais cômodo. O resto é especulação. Trabalhamos para ter o melhor elenco. Há mais negociações (em andamento) do que imaginam", revelou o diretor.

Quanto aos jogadores que poderão deixar o elenco, como o atacante chileno Alexis Sánchez, o diretor esportivo do Barça acredita que possa comunicar novidades nos próximos dias.

"Podemos de resolver estas questões nesta semana. Esperamos que a maioria seja solucionada", disse Zubizarreta.

