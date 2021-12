Bandeira gigante do Brasil vira tradição na Cidade Baixa

Dois mil e quinhentos metros de tecidos transformados em uma gigante bandeira com as cores do Brasil. Essa foi a forma que a professora Maria José e os alunos da Centro Educacional Santa Rita, no bairro de Roma, encontraram para demonstrar a empolgação com a Seleção Brasileira.

"É uma forma de incentivar as nossas crianças a conhecerem a cultura do nosso País, a amar a nação por meio da bandeira. Isso faz parte de um projeto pedagógico, aproveitamos o futebol para falar de várias outras coisas", explica a professora.

Maria José conta que a primeira versão da flâmula foi na Copa de 1978, quando a Argentina foi a sede do mundial e ainda se consagrou a campeã. "A gente queria fazer algo diferente e unir várias pessoas em torno da Copa, aí pensamos na bandeira. Naquele ano teve 500 metros e foi uma sensação. Desde a primeira que saímos em procissão até a Igreja do Bonfim, onde fazemos uma promessa. A cada gol do Brasil doamos um pedaço da bandeira para que seja transformado em lençol e doado para pessoas necessitadas", explica.

Acreditando no time de Felipão, tanto a professora Maria José, quanto os alunos da sua escola, acham que no final da Copa a bandeira vai estar cheia de buracos e várias pessoas carentes serão ajudadas.

Para abrir a bandeira desse ano, que até o momento já tem 2.513 metros de comprimento, é preciso da ajuda dos 380 alunos da Escola Santa Rita e, mesmo assim, não consegue estender por completo. "Gosto de participar dessa atividade. A melhor parte é abrir a bandeira. Demora muito porque é grande, mas é engraçado", diz Geraldo Santos, 12.

Inspiração para educação

A professora Maria José, 70, é a grande responsável pela bandeira gigante. Foi ela a idealizadora do movimento, durante a Copa de 78.

Diretora do Centro Educacional Santa Rita, Maria José diz que além de ser um símbolo da torcida dos baianos, o bandeirão é também elemento inspirador para educação e serve para motivar os alunos a aprenderem sobre a história do Brasil e a cultura dos outros países que participam da Copa do Mundo.

"Fazemos uma atividade onde todo mundo participa e os alunos ficam mais motivados a realizar as tarefas", avalia.

Costureira padrão Fifa

A aposentada Maria Correia, 74, conhecida popularmente como Dodô, é a responsável em costurar os quilômetros de tecidos da bandeira. Para o material ficar pronto na época da Copa do Mundo é preciso começar a costurar a partir do primeiro mês do ano. Em janeiro começam os preparativos.

"Já tem uns 30 anos que eu costuro essa bandeira. Eu adoro, acho uma maravilha porque me sinto jovem, é uma atividade que ajuda a esquecer dos problemas e ao mesmo tempo serve de incetivo para os jogadores. Eles precisam saber que estamos aqui torcendo pela Seleção e eles tem que fazer a parte deles em campo", resume a animada Dodô.

Procissão mantida

Neste sábado, às 14h, a Bandeira sai em cortejo do Largo dos Mares em direção à Igreja do Bonfim. De acordo com Maria José mais de duas mil pessoas participam da atividade, que mais lembra uma lavagem. Afinal, conta com a participação de baianas vestidas a caráter e até de dois trios elétricos.

