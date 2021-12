Balotelli escreve que Brasil "parece o paraíso"

Autor do gol da vitória italiana sobre a Inglaterra e eleito o melhor em campo pela Fifa, o atacante Balotelli publicou neste domingo, 15, fotos aéreas da viagem de volta de Manaus ao Rio e disse que o Brasil "parece o paraíso". Animado, escreveu também, em sua conta no Twitter, que a Itália "ainda nem começou".

"A todos os que sempre me apoiam e acreditam em mim, isso é para todos vocês. Obrigado. E agora vamos manter a crença porque ainda nem começamos", escreveu. Depois da vitória de 2 a 1 deste sábado, 14, o próximo compromisso da Azurra será contra a "zebra" Costa Rica -que venceu o Uruguai na estreia- no Recife, no dia 20.

