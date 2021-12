Balanço de obras tem gols e bolas na trave

Na "partida" da preparação para a Copa 2014, Salvador já conseguiu emplacar, com as obras previstas para o evento, dois gols: Arena Fonte Nova e as obras de microacessibilidade. Outras duas obras estão no meio de campo: rota de pedestres e terminal turístico no porto. Quatro investidas bateram na trave e pelo menos uma não chegará à rede da conclusão - e só deverá ser finalizada após o Mundial.



A TARDE fez levantamento das principais obras programadas para o Mundial e verificou que apenas duas das nove elencadas já foram entregues: o estádio e a obra de microacessibilidade no entorno da arena, realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Sedur), entregues no ano passado.



Outras duas obras poderão ser consideradas "gols" se as previsões forem cumpridas. A construção do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto de Salvador estava prevista para dezembro último. O presidente da Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba), José Rebouças, disse o atraso se dá pela demora na entrega da escada rolante e de chuvas ocorridas em 2013. "Estamos com 80% da parte física pronta. A urbanização está concluída", afirmou Rebouças. A nova previsão é para março deste ano.



Também sem finalização, as obras do programa Rotas de Pedestres, que requalificam acessos à arena, estão paralisadas. Mas, segundo assessoria da Sedur, continuam como "prioridade para o governo", e serão concluídas até o evento esportivo.



Quase - Outras quatro tentativas esbarram "na trave". O metrô, que se arrasta desde 1999, não estará totalmente pronto. Segundo a concessionária CCR Metrô Bahia, somente o trecho 1, da linha 1, que vai da Estação Lapa até a Estação Acesso Norte, estará pronto, mas vai funcionar com uma "operação assistida", em caráter experimental, a partir de 13 de junho.

O segundo "chute na trave" é a reforma do Aeroporto Internacional, que seria entregue antes da Copa. Só que, por conta de atraso, a segunda etapa da reforma da área do check-in foi adiada e só ficará pronta após o Mundial.



A Infraero informou que prevê, até o final deste mês, a ampliação dos balcões de atendimento, de 28 para 64 posições. Na segunda etapa, que foi adiada, serão reformados 28 balcões e construídos mais oito, totalizando 72 posições, além da reforma do hall de cobertura. "O planejamento precisou ser revisto, tendo em vista que a execução da reforma se deu com o aeroporto em operação", informou a Infraero.



"Na trave" também ficou o Centro Integrado de Gestão de Emergências (Cige), que não terá sede definitiva até a Copa, como previsto, e continuará funcionando de forma provisória no Parque Tecnológico da Bahia, como ocorreu durante a Copa das Confederações.



A obra da sede definitiva ainda nem começou. Ela estava sob responsabilidade da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), que suspendeu o contrato, visto que não ficaria pronta para a Copa. Com a suspensão, a Secretaria da Segurança Pública, que financia a construção, passou a assumir a obra. De acordo com o titular da SSP-BA, Maurício Teles Barbosa, a sede só deverá ficar pronta em novembro. "Seria um plus ter a estrutura maior, mas o centro atual nos dá capacidade gerencial muito grande. Mais do que para a Copa, é um legado para a segurança pública como um todo", afirmou o secretário.

