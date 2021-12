Baianos tiveram papéis importantes chamados em Mundiais

Com o zagueiro Dante, a Bahia chegou a 13 representantes em 19 edições da Copa do Mundo realizadas até agora. O primeiro a figurar no seleto grupo de craques foi o atacante Maneca, na Copa de 1950, quando o Brasil viveu a frustração do Maracanazzo.

Feliz com a convocação, o baiano Dante comentou o chamado em sua conta no Instagram. "Gostaria de agradecer ao Scolari (...) em me dar a chance de representar o meu país (...) Vou tentar o meu melhor para ajudar a equipe a chegar ao título", postou.

Um dos quatro convocados para a posição, o zagueiro ouviu seu nome ser chamado pela televisão. "Não vou falar muita coisa, pois não tenho muitas palavras para descrever minha alegria. Obrigado, Senhor", escreveu o baiano.

Daniel Alves recebeu a confirmação de seu nome com a mesma euforia, dizendo ter realizado um sonho de criança. "O primeiro sonho acabo de realizar, o segundo (ser campeão) vamos ter a oportunidade", declarou o jogador do Barça.

Também pela televisão, a família comemorou a inclusão do lateral na lista dos 23 convocados. "Sempre é uma surpresa. A gente tem quase certeza, mas a certeza só vem quando sai a lista", afirmou dona Lúcia Silva, mãe do jogador.

Habituada a conversar com o filho três vezes ao dia, pelo sistema Whatsapp, ela disse que Daniel está ansioso para estar no Brasil e começar a se preparar para a Copa. "Vamos ver todos os jogos. Pelo menos 14 parentes garantiram ingressos para a cada partida", antecipou a mãe do lateral da Seleção.

Bebeto é estrela

Na lista dos 13 baianos convocados, o hoje deputado estadual Bebeto é considerado o de maior destaque em todas as Copas. A opinião é do comentarista da Rádio Transamérica e do Esporte Interativo Nordeste, Sinval Vieira, de 60 anos.

"Entre todos os baianos, Bebeto, naquela Copa dos Estados Unidos, foi o destaque. Até porque teve uma participação sincronizada com Romário. Talvez tenha sido o mais notável até hoje", afirmou Vieira.

Lisonjeado pela escolha, Bebeto aproveitou para dar um conselho à dupla baiana de 2014: "Jogar com amor e com raça. Quando eu vestia a camisa da Seleção, me transformava. São poucos que têm esse privilégio", declarou o ex-craque.

Para Bebeto, Dante e Daniel dispensam comentários: "Jogam demais", encerrou.

