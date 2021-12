Baianos sem ingresso têm point para ver o jogo em BH

Imagine sair da Bahia para comer em Minas Gerais um acarajé tão bom ou melhor que os da Boa Terra. Foi essa ideia que Odair Melo, da pequena e baianíssima Santanópolis, a 151 quilômetros de Salvador, colocou em prática em Belo Horizonte 16 anos atrás.



Odair abriu o restaurante Baiana do Acarajé, na Savassi, região nobre e badalada da capital mineira, e hoje colhe o sucesso com baianos e mineiros.



A primeira parte foi comprovada pelo paladar apurado da reportagem de A TARDE. A segunda, pela fidelidade da bióloga mineirinha Cecília Velásquez. "Venho quase todo dia aqui. Sento, como um acarajé e vou embora. Sou viciada, mas nunca comi lá na Bahia", diz ela, cinco minutos antes de terminar o prato e se mandar.



Sim, o acarajé - carro-chefe da casa - é pedido aproximadamente 300 vezes por dia e custa R$ 9,90 com camarão seco e R$ 10,90 com camarão fresco. Servido inteiro no prato, com os acompanhamentos, é para ser comido com garfo e faca. Outra diferença está na leveza da iguaria. "Batemos a massa pra ela ficar menos pesada e só colocamos um por vez no tacho", explica a chefe das garçonetes Anailda Melo, que às vezes vai à cozinha para ajudar o chef Zé Luís Figueiredo e o "baiano" Antonio Figueiredo. Isso mesmo. Em BH, as baianas servem e os baianos cozinham.



O estabelecimento vai abrir cedo hoje e deverá receber para a hora do jogo, além de mineiros e turistas, um grupo de cerca de 40 baianos. "É um público fiel que fizemos. Eles, que têm um bloco de Carnaval - chamado Baianas Ousadas - que arrasta mais de 5 mil pessoas todo ano aqui em BH, vêm para o meu restaurante toda quarta-feira. Para o jogo do Brasil, devem vir também", diz Odair.



Argentinos barraqueiros



O dono do Baiana do Acarajé, por sinal, é especialista em reunir gente de sua terra. "Uma de minhas grandes alegrias é ter arranjado um monte de emprego pra meus parentes e amigos, além de ter incentivado a vinda de muita gente de Santanópolis. Hoje, acredito que umas 200 pessoas de lá moram aqui. E estão se dando bem, como eu, que comecei como auxiliar de cozinha", conta. Anailda é sua irmã. Antonio e Zé Luís, primos. "Uns 90% de meus 40 funcionários são de minha família", estipula Odair.



Sobre a Copa do Mundo, ele vê lados positivos e negativos. De bom, cita o aumento da clientela, que ele calcula entre 100% e 120%, e das vendas, em torno de 35%. De ruim, ele lembra das confusões: "Os argentinos não são fáceis, rapaz. Nessa semana, eles vieram aqui e brigaram com os brasileiros. Ficaram um jogando garrafa no outro, mas a polícia conseguiu contornar".



Por conta de episódios como esse, Odair diz que, dependendo de como esteja o clima, trata de fechar o restaurante mais cedo. Não será o caso de hoje. "No jogo do Brasil vai ser só alegria. Depois da vitória, não temos hora pra parar de servir", assegura.

