Baiano está entre auxiliares pré-selecionados para a Copa

O baiano Alessandro Rocha Matos está entre os auxiliares pré-selecionados pela Fifa para a Copa do Mundo de futebol a ser realizada no Brasil em 2014. A entidade divulgou a lista nesta terça-feira, 25, com a presença de outros dois brasileiros: o árbitro paulista Wilson Luiz Seneme e o auxiliar paulista Emerson de Carvalho.

Todos participarão de seminário em Zurique até o próximo dia 28. Entre os árbitros, um nome de destaque na lista é o do inglês Howard Webb, que comandou a decisão da Copa da África do Sul, em 2010, entre Espanha e Holanda.

Confira a lista dos 52 árbitros pré-selecionados pela Fifa para a Copa do Mundo de 2014:

Uefa (19):

Felix Brych (ALE).

Cüneyt Cakir (TUR).

Mark Clattenburg (ING).

Jonas Eriksson (SUE).

Viktor Kassai (HUN).

Pavel Kralovec (RTC).

Bjorn Kuipers (HOL).

Stéphane Lannoy (FRA).

Milorad Mazic (SER).

Svein Oddvar Moen (NOR).

Pedro Proença (POR).

Nicola Rizzoli (ITA).

Gianluca Rocchi (ITA).

Damir Skomina (ESL).

Wolfgang Stark (ALE).

Craig Thomson (ESC).

Alberto Undiano Mallenco (ESP).

Carlos Velasco Carballo (ESP).

Howard Webb (ING).

Conmebol (10):

WILSON LUIZ SENEME (BRA).

Diego Abal (ARG).

Antonio Arias (PAR).

Víctor Carrillo (PER).

Raul Orosco (BOL).

Enrique Osses (CHI).

Wilmar Roldan (COL).

Roberto Silvera (URU).

Juan Soto (VEN).

Carlos Vera (EQU).

Concacaf (7):

Joel Antonio Aguilar Chucas (ESA).

Roberto García Orozco (MEX).

Mark Geiger (EUA).

Walter Alexander López Castellanos (GUA).

Jair Antonio Marrufo (EUA).

Roberto Moreno Salazar (PAN).

Marco Antonio Rodríguez Moreno (MEX).

AFC - Ásia (7):

Ali Hamad Albadwawi (EAU).

Khalil Ibrahim Al-Ghamdi (ARA).

Alireza Faghani (IRI).

Ravshan Irmatov (UZB).

Yuichi Nishimura (JAP).

Nawaf Abdulla Ghayyath Shukralla (BRN).

Benjamin Jon Williams (AUS).

CAF - África (7)

Neant Alioum (CAM).

Daniel Bennett (AFS).

Badara Diatta (SEN).

Noumandiez Desire Doue (COM).

Bakary Papa Gassama (GAM).

Djamel Haimoudi (ALG).

Slim Jedidi (TUN).

OFC - Oceania (2)

Norbert Hauata (TAT).

Peter O'Leary (NZL).

