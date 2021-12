Bahia vai hospedar seleções da Croácia, Alemanha e Suíça

A Bahia vai hospedar três seleções estrangeiras que participarão da Copa do Mundo. De acordo com informações divulgadas pelo Comitê Organizador Local (COL) na última sexta-feira, 31, as equipes da Croácia, Alemanha e Suíça permanecerão no Estado durante a competição.

O Tivoli Eco Resort, no município de Mata de São João, foi o hotel escolhido para receber os jogadores da Croácia, que vão utilizar o centro de treinamento de seleções (CTS) de Praia do Forte, ainda em fase de construção.

Já a seleção da Alemanha escolheu um CTS particular, localizado na comunidade de Santo André, no município de Santa Cruz Cabrália. Os suíços, por sua vez, resolveram desbravar o sul do Estado, optando pelo centro de treinamento oficial de Porto Seguro e o Hotel La Torre para a hospedagem.

Para o secretário estadual da Copa, Ney Campello, hospedar as seleções vai beneficiar também o turismo no Estado. "A confirmação oficial da vinda das três seleções foi um ótimo resultado", ressaltou.

adblock ativo