Ba-Vi em abril servirá como teste da Fifa na Fonte Nova

Enquanto ainda se discute se o primeiro jogo da Arena Fonte Nova será mesmo um Ba-Vi, marcado para o dia 31 de março, pelo Campeonato Baiano - dois dias após a inauguração da praça - é praticamente certo que o segundo clássico do ano, válido também pelo Estadual, sirva como primeiro evento-teste oficial do novo estádio. O jogo será em 21 de abril, com mando de campo do Vitória.

Os eventos-testes são utilizados pela Fifa para avaliar a capacidade de evacuação das novas arenas, além de questões de segurança (em um raio de até 2 quilômetros) e a operação na chegada de torcedores.

No mínimo, são realizados três exames antes dos estádios serem devidamente liberados. Em caso de problemas, a entidade suíça encaminha um relatório sugerindo a resolução dos pontos críticos, afim de que sejam solucionados à tempo da realização da Copa das Confederações e Copa do Mundo.

"Ainda não fechamos esta questão com a Fifa e com o COL (Comitê Organizador Local), mas o segundo Ba-Vi, por ser um jogo com uma demanda grande de torcedores, é uma ótima oportunidade de testar os diversos pontos do estádio", afirma o titular da Secopa, Ney Campello.

O secretário também ressalta que o primeiro Ba-Vi, mesmo sem ter o carimbo oficial de testes da Fifa, caso ocorra mesmo na Fonte Nova, servirá como 'análise informal' da nova praça. "Utilizaremos integrantes do COL para apontar nossas dificuldades e também nossos acertos. Os outros dois testes oficiais ainda estamos discutindo quando serão. Mas não precisam ser necessariamente jogos de futebol, podem ser um show, por exemplo", reforça.

Ba-Vi com público dividido - O fato do Ba-Vi do mês de abril estar assinalado com mando de campo do Vitória poderia levar o clube a sediar o jogo no Barradão, seu estádio particular. Caso isso viesse a ocorrer, a Fonte Nova não poderia ser testada na referida data.

Porém, já há um entendimento entre o rubro-negro e o consórcio construtor da Arena, sinalizando que esta partida seja, de fato, no estádio baiano da Copa do Mundo. "Faremos um total de cinco jogos lá, sendo um o Ba-Vi com mando nosso", diz Carlos Falcão, vice-presidente do Leão.

Para os dois Ba-Vis - o do dia 31 de março e o de 21 de abril - está sendo construída a possibilidade, entre os clubes, consórcio e Federação Bahiana de Futebol (FBF), para que Bahia e Vitória dividam público e renda em 50% para cada, independente do mando de campo.



"Esta tese já foi aceita, falta apenas sentar e decidir a localização dos nossos torcedores e outros pontos estratégicos", revela Falcão.

confirmação do 1º Ba-VI - A reportagem apurou que o Ba-Vi de março não foi confirmado ainda por conta da grama. A esperança é que esta fique pronta em 20 de março, mas os engenheiros ainda aguardam confirmação.

Empresa vencedora ainda não foi divulgada - A empresa que venceu o processo de licitação para construir os assentos móveis na Fonte Nova ainda não foi publicada no Diário Oficial. Isso não ocorreu pois a mesma precisava de um cadastro na Secretaria de Administração.

