Avião da Seleção tem grafite dos 'Gêmeos' na fuselagem

Grafite dos artistas plásticos Otávio e Gustavo Pandolfo, conhecidos como "Os Gêmeos", marca o visual do avião que transportará a Seleção Brasileira durante a Copa.

A pintura que da fuselagem do novo avião da Gol, transportadora oficial da CBF, homenageia a torcida brasileira, com destaque para a diversidade do povo brasileiro.

Segundo a companhia, foram necessárias cerca de 100 horas para a realização da pintura, além de mil latas de tintas spray, todas importadas da Espanha. O avião é um Boeing 737-800 Sky Interior.

adblock ativo