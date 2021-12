Austrália será a primeira seleção a chegar no Brasil

A Seleção Australiana será a primeira a chegar ao Brasil para a disputa da Copa do Mundo. Os Socceroos estão atravessando o mundo desde a noite de terça e devem chegar à Vitória entre 20 e meia-noite. O que marcou no embarque dos jogadores foi o avião personalizado, com o desenho de um canguru carregando no pescoço um par de chuteiras.

Antes do embarque, os atletas tiveram um recepção calorosa dos torcedores australianos no saguão do aeroporto. A festa foi completa no local, com muitas bolas verdes e amarelas e aplausos dos funcionários da companhia aérea.

O meia Mark Bresciano agradeceu o apoio da torcida e revelou otimismo em seu discurso. "Só queremos dizer um grande 'obrigado'. Sentimos realmente o apoio desde que chegamos aqui e agora que estamos indo para o Brasil. Sigam nos apoiando e esperamos ver muitos australianos no Brasil. Vamos olhar à frente e esperar que possamos deixar a Austrália orgulhosa", disse o jogador do Al Gharafa, do Qatar.

Os 27 jogadores farão a primeira escala em Santiago, no Chile. Depois, irão para Curitiba, seguindo a Vitória, onde devem desembarcar até 23 horas, no Aeroporto Eurico Sales. A delegação ficará instalada e concentrada no Hotel Ilha do Boi. Os australianos têm seu primeiro treino marcado para as 11 horas de quinta-feira, na Arena Unimed Sicoob, em Cariacica.

A Austrália integra o Grupo B, onde também fazem parte o Chile, Holanda e Espanha. O jogo de estreia será contra os chilenos, no dia 13 de junho, na Arena Pantanal, em Cuiabá. Na segunda rodada, a Laranja Mecânica será o desafio, no dia 18 de junho, no Beira Rio, em Porto Alegre. Encerrarão a primeira fase diante dos atuais campeões mundiais, no dia 23, na Arena da Baixada, em Curitiba.

