Austrália empata com a África do Sul em amistoso para a Copa

A Austrália, que disputará a Copa do Mundo do Brasil no Grupo B, ao lado de Espanha, Chile e Holanda, empatou nesta segunda-feira em 1-1 com a África do Sul em um amistoso disputado em Sydney.



Os sul-africanos abriram o placar aos 13 minutos com Ayanda Patosi, mas um minuto depois Tim Cahill empatou a partida.



A Austrália entrou em campo com muitos reservas em uma partida disputada diante de 50.000 torcedores no Estádio Olímpico de Sydney.

