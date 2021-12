Austrália considera amistoso com Brasil teste para Copa

A Austrália terá a oportunidade de conhecer antecipadamente as condições que enfrentará na Copa do Mundo de 2014 no Brasil quando enfrentar a seleção brasileira num amistoso em Brasília, em setembro, disse a Federação de Futebol da Austrália (FFA) nesta quinta-feira.

Os Socceroos, como são chamados os jogadores da seleção australiana, se classificaram para o Mundial pela terceira vez consecutiva ao vencerem o Iraque por 1 x 0, em junho.

O técnico Holger Osieck disse que o amistoso do dia 7 de setembro contra o Brasil no Estádio Nacional Mané Garrincha será "uma valiosa experiência de aprendizado".

"A menos de 12 meses da Copa do Mundo, esse jogo é uma grande oportunidade para nós termos uma impressão do ambiente que vamos enfrentar", disse o treinador alemão, em comunicado.

"O Brasil é um dos melhores times do mundo e um grande desafio para nós, enquanto nos preparamos para a Copa do Mundo."

Brasil e Austrália já se enfrentaram seis vezes, a última delas na fase de grupos da Copa do Mundo de 2006, com uma vitória brasileira por 2 x 0.

O jogo em Brasília será o primeiro da seleção brasileira em casa após a conquista da Copa das Confederações, em junho. Antes, no dia 14 de agosto, a equipe do técnico Luiz Felipe Scolari vai enfrentar a Suíça, na Basileia.

adblock ativo