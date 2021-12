Austrália chega a Salvador nesta quinta-feira para amistoso

O pontapé inicial da Copa do Mundo 2014 só será dado daqui a uma semana (dia 12), porém, a capital baiana já 'respira' os ares do Mundial. A Seleção da Austrália (que está no grupo B) desembarca nesta quinta-feira, 5, ao meio-dia, no Aeroporto Internacional de Salvador.

De lá, segue direto para o hotel De Vile, em Itapuã. Na sexta, 6 , os australianos encaram a Croácia (Grupo A), em amistoso, às 20h, no estádio de Pituaçu. O jogo é organizado pela Federação Bahiana de Futebol em parceria com a empresa suíça Kentaro e é mais um teste no quesito de mobilidade urbana e segurança - uma vez que Salvador sedia seis partidas do Mundial.

O estádio de Pituaçu tem capacidade para 32 mil pessoas. Porém, a expectativa é que 10 a 15 mil pessoas compareçam à praça esportiva nesta sexta. "Esta foi a margem de público que nos foi passado pela empresa organizadora do amistoso, a Kentaro" , ressalta o Major Henrique Melo, comandante do Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos (Bepe).

O efetivo da polícia militar será de 320 homens, que irá atuar nas bilheterias, acesso ao estádio e na Avenida Pinto de Aguiar. Sete postos de vendas foram disponibilizados para o público. Os torcedores podem adquirir ingressos nas lojas Casa Tricolor dos Shoppings Capemi, Bela Vista e Paralela, Loja do Leão, no Lapa; Estação Rubro-Negra, no Salvador Norte; Loja Leão da Barra, no Barra.

