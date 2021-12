Audiência de jogo dos Estados Unidos foi recorde no país

Levantamento preliminar do instituto Nielsen indica que o jogo entre as seleções dos EUA e de Gana, nesta segunda-feira pela Copa do Mundo, foi a partida de futebol com maior audiência de televisão de todos os tempos nos EUA. Somando-se os telespectadores dos canais ESPN, ABC e Univision, a audiência chegou a 15,8 milhões.

Segundo dados da ESPN, controlada pela Disney, as primeiras 14 partidas da Copa tiveram nos EUA uma audiência média de 4,1 milhões, com crescimento de 23% em comparação com a Copa de 2010. A Univision estima o crescimento de sua audiência em 48%. Fonte: Dow Jones Newswires.

adblock ativo