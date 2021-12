Atletas baianos estão divididos entre França, Croácia e Bélgica

Com a saída do Brasil da Copa do Mundo da Rússia, atletas e ex-atletas da Bahia decidiram dividir a torcida entre França, Bélgica e Croácia. As opções seguem essa ordem, ignorando a Inglaterra, na consulta relacionada às quatro seleções semifinalistas feita por A TARDE, nesta segunda-feira, 9.

Apesar da unanimidade descartada, os Bleus ganham na preferência, seguidos por Bélgica e Croácia bem cotadas. Os ingleses só aparecem quando o grupo indica um jogador para craque do Mundial, já que o atacante Harry Kane é lembrado na lista de principais nomes liderada por Mbappé.

De volta a São Paulo, após temporada na África do Sul, a tricampeã mundial de maratonas aquáticas Ana Marcela disse que, por falta de opção, vai engrossar a torcida pelos franceses. "Das quatro seleções restantes simpatizo mais com a França, agora, o craque da Copa é o Mpappé", declarou a nadadora baiana.

O jovem atacante francês de apenas 19 anos caiu no gosto também de duas das principais atletas do Vitória. A equipe se prepara para a final do Campeonato Brasileiro A2 de Futebol Feminino. "O craque para mim é Mbappé. Está 'brocando' o pivete", declarou a goleira Yasmin, que também vai torcer pela França. Ela explicou que a escolha é por conta de os Bleus estarem mostrando muito futebol, apesar de terem levado uma jovem equipe à Rússia.

Sua opinião é compartilhada pela atacante rubro-negra Verena, que reforça a indicação de Mbappé para bola de ouro da Copa. As Leoas estão invictas e jogam por um triunfo contra o Minas Icesp-DF, no próximo domingo, para ficarem com o título do Brasileiro. Um empate leva a decisão para os pênaltis.

A torcida pró-França tem a adesão da canoísta baiana Valdenice Conceição do Nascimento, medalha de ouro na etapa da Copa do Mundo da República Tcheca, em 2016, e bronze nos Jogos Pan-americanos de Toronto-2015. "Vou torcer pela França por ter um time frio e uma nova geração de peso. Meu palpite é que Mbappé vai ser o craque", apostou a canoísta. Atual 6ª melhor do mundo no C1 200 metros, ela se prepara para o Mundial em Portugal, de 23 a 26 de agosto.

Confessando nada entender de futebol, o campeão olímpico de boxe na Rio-2016, Robson Conceição, passou a bola para a mulher Érica Matos. Também boxeadora, ela garante que a família adotará os Bleus com a eliminação dos brasileiros na Copa. "Acho que a França é uma seleção que está mostrando que quer ser campeã. São meninos novos, mas com garra. E o craque é o Mbappé", comentou Érica.

Robson venceu sua oitava luta, no final do mês de junho, e já treina para a nona de uma série de onze ou 12. A próxima será dia 25 de agosto, ainda sem adversário. Segundo ele, o combate visa a disputa do cinturão mundial da categoria peso leve (até 60kg) no começo do próximo ano.

Correndo por fora

Contrariando a maioria, Júnior Nagata, ex-lateral esquerdo da pela Seleção Brasileira e pentacampeão na Copa de 2002, vai de Croácia. "Vou torcer pelos croatas porque, das quatro seleções é a que corre por fora pelo título. Tem menos chance de ser campeã, por isso que eu torço para eles", explicou o ex-jogador.

Respaldado na própria experiência de quando fazia grandes jogadas nos gramados do País e no exterior, ele acredita que só mais adiante vai dar para cravar um destaque no Mundial. "Ainda faltam dois jogos e tudo pode acontecer. Se o Mundial fosse terminar hoje, eu colocaria o Henry Kane como destaque da Copa porque ele é o artilheiro", ponderou.

Seguidor de Nagata na torcida pela Croácia, o campeão Mundial e vice-campeão Olímpico Isaquias Queiroz vai apoiar também os adversários da Inglaterra na semifinal. "Estou torcendo para a Croácia, mas o craque da Copa é o Mbappé", declarou o canoísta baiano, que também participará do próximo Mundial em agosto

Depois de admitir ter oscilado entre Croácia e Bélgica, a maratonista olímpica Marily dos Santos decidiu pela Bélgica. Residente na Bahia há mais de 12 anos, ela ressalva que apesar da preferência pelos belgas acredita que vai dar a França em tudo. "Vou torcer mesmo para a Bélgica, porque acho muito bonito a forma como joga o trio Lukaku, De Bruyne e Hazard, mas o craque é Griezmann, da França", opinou a corredora.

Campeão mundial de maratonas aquáticas, Allan do Carmo também simpatiza com a Bélgica. "Estou torcendo mais para ela e depois a Croácia. Mas acho que, pelo futebol que venho assistindo, o título ficará entre a França e a Croácia", contrapôs o nadador olímpico baiano.

"A França sendo campeã, os dois grandes nomes que têm chances de ser craques da Copa são Griezmann e Mbappé. Mbappé um pouco na frente pelo quem vem jogando", opinou Allan, que no dia 26 este mês vai para a etapa da Copa do Mundo, no Canadá, e depois o Pan-Pácífico, dia 14 de agosto, no Japão.

Músico do Olodum, banda encarregada de embalar a torcida baiana durante os Mundiais de futebol, Mateus Vidal optou pela equipe algoz do Brasil nas quartas de final. O fato de que a conquista seria inédita reforça sua decisão. "Vou torcer pela Bélgica, porque está jogando muito bem e nunca ganhou uma Copa do Mundo", disse.

Vidal acrescenta que, se entre as classificadas houvesse uma equipe africana, a escolha seria certa por essa. Isso já ocorreu com a Nigéria anteriormente. Segundo o músico do Olodum, o afrodescendente Mbappé é o nome indicado para melhor do Mundial.

Já o sapateiro Isaías Santana de Jesus, que tem um ponto na Pituba, acredita ser melhor torcer para a Bélgica pelo bem da própria Seleção Brasileira. Além de ser a equipe mais forte do Mundial. Segundo seu raciocínio, se os belgas erguerem a taça, ele poderá dizer que o Brasil perdeu para os campeões do mundo. "Eu vou torcer por ela porque venceu o Brasil, time que eu queria que fosse campeão", justificou o sapateiro, que indica o camisa 10 belga Hazard como o nome do Mundial.

adblock ativo