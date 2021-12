Atacante chileno tatua bola na trave que eliminaria o Brasil

O atacante Mauricio Pinilla deu um chute que poderia ter mudado o jogo entre Brasil e Chile. Nos minutos finais da partida, Pinilla chutou para o gol, mas acertou o travessão. Com a manutenção do empate em 1 a 1, o duelo seguiu para os pênaltis e o Brasil levou a melhor. Mas ciente da importância do seu lance, o chileno decidiu tatuar a jogada em suas costas.

A reprodução do lance é acompanhada da frase: "Um centímetro da glória". O tatuador Marlon Passa também registrou na cabeça "Blessed" (na tradução, abençoado) e "For Life" (em português, "Para a vida"). Pinilla já tinha outras tatuagens pelo corpo.

