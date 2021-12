Atacante acha aranha em hotel da delegação australiana

O atacante da seleção da Austrália Ben Halloran não deve ter dormido tranquilo neste sábado, 7. Isso porque o atleta achou uma aranha na concentração australiana no Brasil. O grupo tem base em Vitória, no Espírito Santo.

O jogador postou a foto do aracnídeo nas redes sociais e brincou: "Não durmo essa noite". O atacanta não revelou em que cômodo a aranha foi achada.

Na última sexta, a Austrália foi derrotada pela Croácia em jogo no estádio de Pituaçú, em Salvador. Esse foi o último amistoso da equipe antes da estreia na Copa do Mundo, contra o Brasil no dia 12. Após o jogo, a equipe retornou para o Espírito Santo.

