Astros do judô acompanham o treino da seleção brasileira

Longe dos tatames, Rafaela Silva, Leandro Guilheiro e Lucie Décosse, estrelas do judô brasileiro e mundial, pisaram no gramado da Granja Comary para acompanhar de perto o treino de Neymar e companhia, neste sábado, 31, em Teresópolis.



Os judocas subiram a serra por motivos diferentes. Rafaela e Leandro foram convidados por ter um patrocinador em comum com a seleção brasileira, enquanto a francesa Décosse está gravando uma série de reportagens para uma televisão de seu país.



Ela também compareceu à entrevista coletiva de Maicon e Paulinho e perguntou, em inglês, ao lateral o que ele achava das chances da França na Copa do Mundo.



"Estou apresentando um programa em 19 episódios sobre o Rio de Janeiro, sobre o que acontece na cidade e no Estado antes da Copa do Mundo. Hoje, como houve treino da seleção brasileira, pensamos em fazer uma pauta sobre isso", revelou à AFP Lucie, uma das lendas do judô, que foi tricampeã mundial (2005, 2010 e 2011) e conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Londres-2012.



A francesa já participou de dois mundiais no Rio, em 2007, quando ficou com a prata, e no ano passado, terminando em sétimo lugar, na última competição da sua carreira.



"Para mim, foi muito especial, porque era meu último mundial, anunciaram no sistema de som do Maracanãzinho que era minha última competição então senti muito apoio por parte da torcida local, passei ótimos momento aqui", lembrou.



A ex-judoca de 32 anos já foi campeã mundial em casa, em 2011, em Paris, e viu semelhanças entre sua preparação e o esquema montado em Teresópolis para os comandados do técnico Luiz Felipe Scolari.



"A concentração foi em Marcoussis (no CT da seleção francesa de rúgbi, a 32 quilômetros de Paris). Durante uma semana, ficamos afastadas de tudo. Foi muito bem organizado e foi uma fator muito importante para o êxito da nossa equipe. Aqui (em Teresópolis), eles estão muito bem, a duas horas do Rio, então vão estar bem focados", explicou a francesa.



Rafaela Silva, que em agosto do ano passado tornou-se a primeira mulher brasileira a conquistar um título mundial no Judô, no Rio de Janeiro, também viu aspectos em comum na sua preparação.



"A gente ficou num hotel, separado das outras delegações, e dedicou muito tempo estudando as adversárias. Foi importante para ter uma boa competição", disse à AFP a carioca de 22 anos.



"Tomara que eles consigam obter o mesmo título que eu tive. Ser campeão dentro de casa é uma felicidade não só para o atleta, como também para a torcida", completou Rafaela, que, junto com Guilheiro, aproveitou o encontro com os jogadores da seleção para posar ao lado de dois ídolos, o goleiro Júlio César e o zagueiro David Luiz.

