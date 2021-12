Asiáticos apostam em correria para superar força africana

Com estilos de jogo diferentes, as seleções do Japão e da Costa do Marfim se enfrentam neste sábado, 14, às 22h, na Arena Pernambuco, em Recife, pelo Grupo C da Copa. Enquanto os asiáticos têm jogadores leves e velozes, os africanos têm força física e poder de decisão.

Liderados pelo veterano Didier Drogba, 36, do Galatassaray, a seleção africana tenta passar pela primeira vez para as oitavas de final. Nas eliminatórias, o time ficou em primeiro lugar em seu grupo e venceu o Senegal na fase decisiva. Foram cinco vitórias, três empates e nenhuma derrota. Nos amistosos deste ano, venceu El Salvador (2 a 1), empatou com a Bélgica (2 a 2) e perdeu para a Bósnia (2 a 1).

Os Elefantes, como são conhecidos, têm uma seleção com vários jogadores que atuam no futebol europeu. No ataque, além de Drogba, Gervinho, da Roma, é destaque. O time, porém, deverá ter um desfalque importante na estreia. O volante Yayá Touré, 31, do Manchester City, é dúvida. Ele ainda se recupera de um problema que sofreu no quadril em abril. Em seu lugar, o técnico francês Sabri Lamouchi deve escalar Gradel, do St. Etienne.

O Japão chega embalado para a Copa do Mundo. Foi campeão da Copa da Ásia em 2011 e terminou as eliminatórias em primeiro lugar em seu grupo. Foram oito vitórias, três empates e três derrotas. No ano passado conseguiram um empate por 2 a 2 com a Holanda, vice-campeã da última Copa, e venceram a Bélgica por 3 a 2 em Bruxelas.

Neste ano, venceram os quatro amistosos preparatórios para o Mundial. Passaram por Nova ZelÔndia, Chipre, Costa Rica e ZÔmbia. Metade dos convocados joga no exterior, com destaque para os meias Honda, 27, do Milan, e Kagawa, 25, do Manchester United. O italiano Alberto Zaccheroni dirige o time desde agosto de 2010.

