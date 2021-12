"Artistas escolhidos representam diversidade", diz diretor

Em meio à polêmica que se instalou em virtude da escolha dos apresentadores loiros Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima para comandar o sorteio, o diretor da TV Globo e responsável pelo conceito artístico do show, Luiz Gleiser, disse que as acusações são "uma bobagem".

"Olhe esse elenco e veja se alguém pode ser acusado de racismo. Temos Margareth e Olodum, da Bahia; Emicida, da periferia de São Paulo; a matogrossense Vanessa da Mata; Alcione, do Maranhão, que é quase Norte; o mineirinho Alexandro Pires, além de Débora Colker, que vem colocar a dança no centro do palco", rebateu Gleiser, que não revelou qual será a participação do Rei Pelé no evento: "Ele vai aparecer no momento 'uau!' do show".

Quanto a Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert, afirmou que eles foram selecionados por conta da experiência em outros eventos. Também disse que o fato de formarem um casal torna a escolha "simpática".

Confusão - Diferentemente do que foi divulgado recentemente, o astro Ricky Martin não cantará a música oficial da Copa. Segundo a organização do evento, o porto-riquenho fará o papel de coordenador artístico após a escolha da canção, que será feita através da internet. A música será selecionada por meio de um concurso e pessoas de todo o mundo podem enviar sugestões. Margareth Menezes, presente à coletiva da última segunda-feira, prometeu mandar a sua.

adblock ativo