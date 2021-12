Artistas e esportistas tomam posse como Embaixadores da Copa

Personalidades foram apresentadas oficialmente como Embaixadores da Copa nesta quarta-feira, 14, em evento no Bahia Othon Palace, em Ondina, bairro da orla de Salvador.

"Na verdade somos os primeiros voluntários (do Mundial). Artistas apaixonados pela cidade. Foi muito bonito o que aconteceu nos Jogos Olímpicos de Londres, que muitas pessoas participaram (como voluntários) e o baiano tem essa característica de participação", definiu a função, a cantora Daniela Mercury, uma das embaixadoras.

Também tomaram posse Acelino Popó Freitas, Júnior Cigano, Edílson, João Jorge (representante do Olodum) e Bel Borba, além de Gilberto Gil e Carlinhos Brown, que ficou pouco tempo no evento.

A cantora Ivete Sangalo, o escritor João Ubaldo Ribeiro e o jogador Daniel Alves não participaram da festa. Apesar da ausência do lateral-direito, que está convocado para o amistoso do Brasil contra a Suécia nesta quarta, ele deixou seu recado gravado em um vídeo. "Sempre divulgamos a cidade, mas agora a responsabilidade aumenta", disse. Ivete Sângalo não esteve presente devido as gravações da novela "Gabriela", da Rede Globo.

Os Embaixadores têm o papel de divulgar a Bahia, incentivando o turismo na sede soteropolitana do Mundial de 2014.

