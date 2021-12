Artista recria taça da Copa do Mundo

O desejo de 32 dos 32 capitães das seleções que participam da Copa do Mundo é levantar a taça de campeão da competição. Mas enquanto isso não é possível, a artista Emma Allen se inspira na imagem da taça. Ela pintou o rosto e os braços e recriou o símbolo da vitória do Mundial.

O resultado é impressionante, por conta da semelhança com o troféu da Copa do Mundo. A artista americana é conhecida por pinturas corporais e realizar trabalhos de maquiagem. A taça será entregue a seleção campeã no dia 13 de julho, no estádio do Maracanã.

