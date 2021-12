Armandinho vai abrir Fan Fest no Farol da Barra

Com duração de 8 horas, já incluindo os tempos de cada jogo, a Fan Fest Salvador, no Farol da Barra, contará com atrações musicais que vão do forró ao reggae, passando pelo axé e samba, além de dança e apresentação de balé. As informações foram dadas pelo secretário municipal de desenvolvimento, cultura e turismo Guilherme Bellintani, em coletiva na sede da Saltur (Empresa Salvador Turismo), no bairro da Graça.

Armadinho será o responsável por abrir a série de atrações, na quinta-feira, dia 12, uma hora antes da partida de abertura da Copa, entre o Brasil e a Croácia. No total, serão 15 dias de programação, encerrando-se no dia 13 de julho, quando será decidido o título mundial. Ju Moraes fechará a série de atrações musicais em cima de um minitrio.

"Teremos uma área cercada, mas isso não quer dizer que será cobrado ingresso ou limitação. O pórtico de entrada vai ser instalado na altura da Marques Teixeira e de saída na esquina da Afonso Celso com a balaustrada da orla ", disse o secretário. Os pórticos têm as mesmas medidas de 18 m de entrada e 4,5 metros de base.

O público terá um tempo limite para aproveitar o espaço e as atrações como bandas e minitrios. "A ideia é mostrar um palco que anda", anunciou Guilherme Bellintani, avisando que dada a expectativa de público, a Saltur cogita colocar mais dois telões menores (o tamanho ainda não foi definido) nas laterais do espaço para o caso de ocorrer a ocupação limite de 25 mil pessoas.

"Nos dias de jogos do Brasil, nossa expectativa é de reunir entre dez ne 15 mil pessoas. Nos outros jogos, em torno de 5 mil", estimou Bellintani.

Cada atração musical terá um custo entre 4,5 e 5 mil, que serão bancados pelos patrocinadores da Fifa, segundo a Saltur. Em contrapartida, essas empresas usarão espaços de 100 m² para fazer a promoção de suas marcas.

Os patrocinadores vão se instalar na lateral do palco, acima do qual ficará o telão principal de 70 m². Em um dos dias de jogos está programada também apresentação do Torcida Balé do Brasil e danças.

