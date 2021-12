Argentinos viajam movidos a vinho e Sheila Mello

Vinho e fotos antigas de Sheila Mello para uma revista masculina foram "combustíveis" para sete argentinos que viajaram 2,2 mil km até o Brasil para aproveitar a Copa do Mundo.

No ônibus Mercedes Benz, com fabricação de 1971, as fotos da ex-dançarina estão por toda parte. "Os meninos adoraram a revista. Recortaram fotos dela e colaram por todos os lados", contou Juan Carlos Vera, dono do veículo, durante uma entrevista ao site Uol. "Ela nos motivou ainda mais na viagem", brincou.

Juan Carlos veio ao Mundial na companhia do filho Rodolfo, e mais cinco amigos. Para garantir algum dinheiro, os viajantes - que ficarão por Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, aproveitando a Fan Fest até o dia 25 - trouxeram caixas de vinho argentino produzido artesanalmente por eles em Mendoza para beber e vender.

"Estamos vendendo, mas este é apenas mais um objetivo. Se vendermos tudo, vamos para o Rio de Janeiro. Mas o que não vendemos, bebemos. E bebemos muito", disse ele, sorrindo.

