Argentinos consideram música de comemoração alemã racista

Durante a comemoração pela conquista do tetracampeonato, os jogadores alemães provocaram, nesta terça, 15, os argentinos, que foram derrotados da Copa do Mundo na final com a Alemanha. Com camisas personalizadas com o número 1, os atletas ecoaram uma música em que se referiam aos rivais como gaúchos, como os argentinos costumam se chamar.

Enquanto diziam "somos gaúchos e gaúchos andam assim", os alemães se agacharam. Em seguida, eles cantaram "somos alemães e alemães andam assim", mudando a postura corporal, se erguendo e celebrando efusivamente.







A brincadeira não agradou os argentinos, que consideraram a música racista. O fato foi criticado nas redes sociais.

Miserables, miren cómo nos cargaron los jugadores alemanes. https://t.co/H0r7RL8X1u oleJuan Pablo Méndez (@juanpablodeole) 15 julho 2014

Espero que la AFA repudie el agravio de los jugadores alemanes a la Selección Argentina. https://t.co/H0r7RL8X1u oleJuan Pablo Méndez (@juanpablodeole) 15 julho 2014

"Así caminan los gauchos (se encorvan tipo monos),así caminan los alemanes (con la frente en alto)".Semilla nazi x raza aria bien enquistada LilianaSpoto (@maularivert) 15 julho 2014

Antes da polêmica música, os alemães inovaram na comemoração. Na hora de mostrar a taça para a multidão em Berlim, capital da Alemanha, os jogadores brincaram caminhando de cabeça baixo até que caíram no chão, revelando outro atleta com a troféu na mão.



Confira o momento de exposição da taça:

<GALERIA ID=19383/>

