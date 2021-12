Argentinos chamam brasileiros de "negros" e "macacos"

A rivalidade entre brasileiros e argentinos não é novidade, mas a rixa ganhou novos contornos com a classificação da Argentina para a final da Copa do Mundo no Brasil e posterior derrota dos sulamericanos para a Alemanha.

Alguns brasileiros usaram as redes sociais para confessar torcida para os alemães, mesmo eles tendo sido o algoz da Seleção Brasileira, e zoar com os argentinos. A postura não agradou os argentinos e alguns responderam ofendendo os anfitriões e chamando de "negros malditos" e "macacos".

Me alegra saber que me mantengo firme en mis ideas: Brasil siempre me pareció un país de mierda lleno de macacos Chuca (@Chuca) 13 julho 2014

Brasileros putos comeram-se 10 em dois partidos e ainda festejam nossa derrota ,vamos argentina carajo De mi bebé (@fabby_125) 14 julho 2014

Brasileros, negros putos. Cranck (@Emipivetta_) 14 julho 2014

BRASILEROS NEGROS DE MIERDA NO SÉ QUE FESTEJAN Noe (@pinnnkgirl) 13 julho 2014

