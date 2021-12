Argentino Aguero fica fora da Copa por lesão, diz mídia

O atacante da seleção argentina Sergio Aguero está fora do restante do Mundial após ser confirmado nesta quinta-feira, 26, um estiramento sofrido na partida em que a Argentina derrotou a Nigéria por 3 x 2 em Porto Alegre, informou o jornal argentino Clarín em sua página na Internet.

O atacante do inglês Manchester City foi substituído por Ezequiel Lavezzi ainda no primeiro tempo do jogo no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Em uma coletiva de imprensa depois da partida, o técnico Alejandro Sabella disse se tratar de um "problema muscular" e que seria preciso realizar exames para descobrir a gravidade da lesão.

Segundo a página na Internet do canal argentino TyC Sports, o problema seria um estiramento no bíceps femural da perna esquerda.

"Temos atacante do mesmo estilo de Aguero e outros, com um estilo diferente, como Lavezzi, que entrou e esteve bem pelas ponto, ajudando a cobrir os espaços", disse Sabella após a vitória que garantiu a Argentina a liderança do Grupo F.

Lionel Messi, amigo pessoal de "Kun" Aguero, disse: "Se ele tem algo, tomara que não seja grave e que volte a jogar com a gente." Até o momento a Associação Argentina de Futebol (AFA) não divulgou nenhuma informação oficial. A seleção argentina treina na tarde desta quinta-feira em Belo Horizonte.

