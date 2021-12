Argentina vence Nigéria e avança com a Croácia às oitavas de final pelo Grupo D

A Argentina venceu a Nigéria por 2 a 1 e se juntará à Croácia, que venceu a Islândia pelo mesmo placar, nas oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia, nesta terça-feira, 26, pelo Grupo D.

O zagueiro Marcos Rojo foi o salvador da pátria argentina em São Petersburgo, anotando o gol da vitória aos 41 minutos do segundo tempo. Antes, Lionel Messi havia aberto o placar (14), enquanto Moses (51) deixou tudo igual provisoriamente convertendo pênalti.

Na outra partida da chave, a líder e já classificado Croácia enfrentou uma Islândia que precisava da vitória para continuar sonhando com a vaga na próxima fase, e venceu com gols de Milan Baldej (53) e Ivan Perisic (90). Sigurdsson anotou para os islandeses (76).

Com estes resultados, a Croácia manteve a campanha perfeita, com três vitórias em três jogos no Mundial russo, e enfrentará a Dinamarca nas oitavas de final, no próximo domingo em Nizhny Novgorod.

Já a Argentina (4 pontos), que com a vitória superou a Nigéria (3 pontos) na tabela para ficar com a segunda colocação e a vaga na próxima fase, terá pela frente a França no sábado, em Kazan.

