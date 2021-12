Argentina treina com time completo pela primeira vez na Copa

O técnico Alejandro Sabella teve a sua disposição nesta quarta-feira pela primeira vez desde que chegou ao Brasil os 23 jogadores convocados para a seleção da Argentina, com o retorno de Ángel di María, que ganhou um descanso depois da estreia contra a Bósnia.

O meia do Real Madrid treinou normalmente com os companheiros de seleção na Cidade do Galo (Belo Horizonte), local de concentração da Argentina.

Na terça-feira, Sabella contou com a volta do atacante Rodrigo Palacio, vetado inclusive do banco de reservas na vitória de 2-1 sobre a Bósnia, domingo passado, por uma entorse no tornozelo.

Vários jogadores argentinos chegaram ao Brasil, no dia 9 de junho com problemas físicos. Além de Palacio, o atacante Gonzalo Higuaín sentia dores no tornozelo e o volante Fernando Gago se recuperava de uma distensão.

A Argentina enfrentará o Irã no sábado em Belo Horizonte pela segunda rodada do Grupo F. Uma vitória pode significar a classificação antecipada da equipe para as oitavas de final.

