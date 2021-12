Depois de uma primeira fase onde conseguiu cem por cento de aproveitamento, mas não brilhou intensamente, a Argentina tenta se impor diante da Suíça nesta terça-feira, às 13h(de Brasília), na Arena Corinthians, em São Paulo (SP), em duelo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2014.

Os argentinos carregam o favoritismo neste confronto, diante dos suíços que, mesmo cabeças-de-chave, encontraram dificuldades para se classificarem em segundo lugar em uma chave vencida pela França. Alejandro Sabella, técnico da Argentina, apresentou aos jogadores um relatório sobre o estilo de jogo do time duíço.

O treinador entende que sua equipe vai precisar fazer alguns ajustes para sair de campo com a vitória. "Vamos precisar de alguns ajustes para ganhar, pois a Suíça tem um time muito forte fisicamente e que sabe jogar como poucos pelos lados do campo. Não podemos dar muito liberdade pazra que cheguem ao fundo e trabalhem as jogadas pelas laterais do campo. O time deles é bom e eficiente. Mas a Argentina tem qualidade suficiente para afzer essas variações e ganhar o jogo", disse Sabella.

O duelo contra os suíços é tratado como uma decisão de campeonato pelos argentinos, temerosos pelo fato de o torneio entrar na fase mata-mata, onde perder representa arrumar as malas e voltar para casa. "Agora começa uma outra competição, um outro Mundial, onde qualquer erro pode ser fatal. Mas posso garantir que estamos com muita gana de ganharmos o jogo contra a Suíça e chegarmos às semifinais" disse o meia Lionel Messi.

Messi, por sinal, é mesmo a grande preocupação da Suíça. Isso porque na última vez que os dois países se enfrentaram, em um amistoso há dois anos, o craque desequilibrou o confronto, mesmo em território suíço, marcando os três gols do triunfo platino por 3 a 1. "O Messi é realmente um jogador fora de série, acima da média e que se tiver espaços vai definir o jogo. Ele atua de um jeito e de uma hora para outra, sem que o adversário perceba, consegue alterar drasticamente o ritmo de uma jogada. Quando percebemos está na cara do gol. Portanto, é preciso acompanhá-lo de perto e não deixar que ele receba a bola em condições de criar", disse o técnico Ottmar Hitzfeld.

Na visão do volante Valon Behrami, um dos líderes do time suíço, é fundamental que o time aprenda com os erros cometidos na marcante goleada de 5 a 2 sofrida para a França na primeira fase. "Jogamos muito abertos contra a França e deu no que deu. A Argentina tem um estilo de jogo parecido com os franceses e precisamos aprender com aquele jogo", analisou Valon Behrami.

Em termos de escalação, a Argentina não poderá contar com o atacante Sergio Agüero, vetado por conta de um estiramento muscular na coxa esquerda. Assim, Sabella altera um pouco a maneira de jogar, promovendo a entrada do meia Ezequiel Lavezzi. Para muitos críticos da imprensa argentina o problema de Agüero foi uma solução "divina" para acabar com a fragilidade da marcação platina, prejudicada pelo esquema com quatro atacantes.

Pelo lado da Suíça, Ottmar Hitzfeld fechou os treinos antes deste jogo e tornou impossível descobrir seus planos para surpreender os sul-americanos. mas o treinador deverá manter a base que fez 3 a 0 em Honduras na rodada passada. Como previsto no regulamento, se a partida terminar empatada no tempo regulamentar, acontecerá uma prorrogação de trinta minutos. Persistindo a igualdade, o classificado será conhecido nas cobranças de pênaltis. Quem avançar irá duelar nas quartas de final com o vitorioso do encontro entre Bélgica e Estados Unidos, que jogam também nesta terça-feira, em Salvador (BA).

