Argentina tenta quebrar tabu de 24 anos sem passar à semi

O complexo de superioridade acompanha a Argentina para o jogo decisivo, contra a Bélgica. "Pensamos que somos mais do que somos, tem seu lado bom e seu lado ruim", confessou o treinador Alejandro Sabella.

Para ele, os argentinos tendem a se considerar mais do que são. "Quando eu era menino, escutava que éramos os melhores do mundo e cresci acreditando. Não havíamos nem sido campeões ainda", continuou.

"Nós acreditamos que somos os melhores, é nossa forma de ser, uma questão cultural", completou Sabella, afirmando que a equipe tem confiança de chegar à semifinal e continuar sonhando com o título mundial.

Se a Argentina não ficar entre os quatro finalistas perderá a chance de quebrar um tabu de 24 anos em que não passa das quartas de final em Copas. "Seria uma grande frustração", disse o técnico argentino.

Ele não quis confirmar a equipe que vai entrar em campo contra a Bélgica, embora tenha adiantado que não haverá mudança no esquema, o que significa que vão jogar no 4-3-3, com um atacante na função de meio-campista para ter um pouco mais de marcação.

Marcos Rojo, suspenso por ter levado dois cartões, será substituído por José Basanta. Já Aguero, que se recupera de lesão muscular na perna esquerda, mostrou estar bem.

A partida marcará novo duelo entre craques de clubes espanhóis. De um lado Messi, do Barcelona, e do outro o goleiro Courtois, do Atlético de Madri.

Nas quatro vitórias argentinas até aqui, o camisa 10 foi decisivo em todas. Nas oitavas, foi dele a jogada e o passe perfeito para Di María fazer o gol da classificação para as quartas.

Belgas

Após três triunfos sem brilho na fase de grupos, a Bélgica fez um jogo eletrizante contra os EUA nas oitavas, em Salvador. Os europeus finalmente mostraram um futebol convincente, responsável pelo bombardeio no goleiro Howard.

Apesar de ter sido decisivo na prorrogação contra os norte-americanos, o atacante Lukaku deverá continuar como opção na reserva. Na defesa, Cortouis é o dono inquestionável da titularidade no gol.

Aos 22 anos, Cortouis nunca perdeu defendendo a Bélgica. São 21 jogos pela seleção desde 2011, somando 15 vitórias e seis empates. E com a segurança oferecida por um dos melhores goleiros do mundo, os belgas sonham com voos mais altos no Mundial de 2014.

"Temos boas chances contra a Argentina nas quartas de final caso eles joguem com a intenção de buscar o gol", afirmou o capitão Kompany.

adblock ativo