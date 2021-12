Argentina faz regenerativo no CT do Galo

Como não poderia ser diferente, o clima foi de tranquilidade total na reapresentação da seleção argentina, que eliminou a Holanda na Arena Corinthians e garantiu vaga na decisão da Copa do Mundo, neste domingo, 13, no Maracanã. Jogadores e comissão técnica voltaram a trabalhar nesta quinta, 10, na Cidade do Galo, local de treinos e concentração durante a competição.

Os titulares fizeram apenas um trabalho regenerativo, à beira do campo. Já os reservas e/ou que atuaram por menos de 45 minutos diante dos europeus trabalharam com bola, num treino mais pesado, em campo reduzido, que visava a posse de bola.

Chamou atenção a presença de Di María, que se recupera de uma lesão muscular no músculo adutor da perna direita. O atacante trabalhou à parte e chegou a dar piques, o que abre alguma perspectiva de utilização contra a Alemanha no Maracanã.

A equipe de Alejandro Sabella voltará a treinar nesta sexta, 11, novamente na Cidade o Galo, provavelmente em trabalho fechado à imprensa. No sábado pela manhã, os argentinos viajarão para o Rio de Janeiro, onde treinarão à tarde no Maracanã, palco da decisão da Copa do Mundo no dia seguinte.

