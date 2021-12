Argentina e França, duelo de favoritos que provocam dúvidas nas oitavas

A Argentina de Lionel Messi contra a França de Antoine Griezmann, Kylian Mbappé e Paul Pogba: alvicelestes e 'bleus', duas seleções favoritas ao título se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Mundo, neste sábado, 30, em Kazan, depois de uma fase de grupos que gerou mais dúvidas que certezas.

A França, finalista da Eurocopa-2016, avançou como primeira colocada no Grupo C, mas seu estilo de jogo pouco atrativo, em um elenco repleto de talentos, não deixou os torcedores satisfeitos.

Agora enfrentará a Argentina de Messi, que renasceu contra a Nigéria, na última rodada do Grupo D, com uma vitória de 2-1 e um gol nos últimos minutos que elevou o espírito, a ilusão e a confiança de um time até então desacreditado.

"A França é um grande rival, com grandes jogadores. Temos respeito, mas nos sentimos muito bem. Acredito que depois da vitória contra a Nigéria nos sentimos muito mais fortes e com confiança. Sabemos que temos uma grande seleção, com grandes jogadores e com confiança somos uma grande equipe", afirmou Federico Fazio.

Após um início complicado, com um empate de 1 a 1 contra a Islândia na estreia e uma derrota de 3 a 0 para a Croácia na segunda rodada, a Argentina venceu a Nigéria por 2 a 1, com direito a um gol de Messi, conseguiu a vaga nas oitavas e a torcida espera um novo começo na fase eliminatória, com o título e um final feliz.

O meia Enzo Pérez treinou nesta sexta-feira, 29, depois de ser poupado na véspera, e o técnico Jorge Sampaoli, muito criticado em seu país, deve repetir a escalação que venceu a Nigéria, com Franco Armani no gol, Éver Banega e Pérez ao lado de Javier Mascherano no meio e com Di María e Higuaín como companheiros de Messi no ataque.

Armani treinou pênaltis nesta sexta, como preparação para uma eventual definição após uma prorrogação.

Parar Messi

A França empatou em 0 a 0 com a Dinamarca na terceira rodada do Grupo C e, desde então, está obcecada com uma coisa: como parar Messi.

Em um Mundial apagado para Ángel Di María e Gonzalo Higuaín até o momento, as esperanças argentinas estão nos pés de "La Pulga". E os franceses querem fazer o possível para evitar tal situação.

"Não acredito que exista ninguém na Terra que possa encontrar um remédio para parar Messi. Será algo mais coletivo", resumiu o zagueiro Presnel Kimpembe, companheiro no Paris Saint-Germain do argentino Giovani Lo Celso.

Para Samuel Umtiti, colega time do craque argentino no Barcelona, Messi "tem um toque técnico que ninguém mais tem".

Uma final nas oitavas

Dois campeões mundiais, frente a frente, nas oitavas de final. Dois favoritos antes do início da Copa, mas que provocam dúvidas com suas atuações e poucos gols. O vencedor do confronto enfrentará nas quartas de final a seleção classificada do duelo entre Portugal e Uruguai.

"Enfrentamos um grande rival, uma grande seleção, que vem invicta da fase de grupos. Mas sabemos que somos uma seleção importante, que temos nossas armas e acredito que vai ser uma grande partida", disse Lo Celso, companheiro no PSG de Kylian Mbappé, Kimpembe e Alphonse Aréola.

Pogba, jogador do Manchester United e um dos craques da seleção francesa, falou sobre a motivação para a partida.

"Claro que queremos derrotá-los, queremos passar, mas também queremos acabar com as dúvidas que muitas pessoas têm sobre a nossa equipe, de que a seleção da França não vai passar contra a grande equipe da Argentina. Vamos ver, é um bom teste para o nosso time.

