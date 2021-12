Argentina de Messi estreia contra a Bósnia

Apontada por muitos como principal rival do Brasil na luta pelo título, a Argentina estreia na Copa do Mundo de 2014 neste domingo, 15, às 19h, quando encara a Bósnia no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). O duelo será o primeiro do torneio no estádio carioca, o palco da grande decisão do dia 13 de julho. Também marcará a primeira participação dos bósnios em um Mundial. O país do Leste europeu é o único debutante nesta edição da Copa.

O jogo abre os trabalhos no Grupo F, que conta ainda com Nigéria e Irã, que se enfrentam na segunda-feira. Alejandro Sabella, técnico da Argentina, aposta em um jogo muito equilibrado e alerta seus comandados sobre os perigos do time da Bósnia. Ele vem exibindo para os argentinos vídeos com as últimas participações dos europeus em amistosos.

"A Bósnia conseguiu reunir um grupo de jogadores capaz de montar um time muito perigoso, pois consegue ser equilibrado em todos os setores. O jogo coletivo impera e foi decisivo para que eles conquistassem essa classificação. A Bósnia fez uma campanha de respeito nas Eliminatórias europeias e conseguiu manter um bom nível de lá para cá. Portanto, esses atributos nos deixam em situação complicada, ainda mais se esperam uma grande vitória de nossa parte", disse Sabella.

Os jogadores argentinos também pregam respeito aos bósnios, mas admitem que a vitória é o único resultado interessante neste momento. "A Bósnia realmente merece respeito. Mas não podemos negar que temos que conviver com o favoritismo neste duelo por conta de nossa história e tradição", disse o goleiro Sergio Romero.

Dzeko, o astro

Se a Bósnia realmente pretende surpreender, como espera o treinador da Argentina, sabe que vai precisar neutralizar a principal estrela hermanados argentinos, o meia Lionel Messi. Apesar disso, o técnico Safet Susic garante que não vai existir marcação especial: "Nós não podemos deixar um jogador de olho no Messi os 90 minutos, porque isso seria fatal, já que ele é brilhante. Temos que marcá-lo por zona. Onde ele cair precisa ser bem acompanhado", analisou.

Em termos de escalação, a Argentina faz mistério, mas a única dúvida está entre Ezequiel Lavezzi e Gonzalo Higuaín. Caso faça a opção pelo primeiro, Alejandro Sabella vai abrir mão de ter um centroavante de origem no time. Pelo lado da Bósnia a boa notícia foi dada na véspera do confronto, pois o meia Sejad Salihovic poderá atuar depois de ter sido descartada a lesão na perna direita do jogador. O principal astro do time é o atacante Edin Dzeko, do Manchester City, da Inglaterra

adblock ativo