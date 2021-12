Argentina corta zagueiro do Galo e anuncia 23 convocados

O zagueiro Nicolás Otamendi, do Atlético-MG, ficou fora da lista de 23 jogadores da seleção argentina para a Copa do Mundo, divulgada nesta segunda-feira, 2. Além dele, os meio-campistas Ever Banega, do Newell's Old Boys, e José Sosa, do Atlético de Madri, foram os outros excluídos da convocação final.

Da relação inicial de 30 nomes, já haviam sido cortados Gabriel Mercado, do River Plate, Lisandro López, do Getafe, Fabián Rinaudo, do Catania, e Franco Di Santo, do Werder Bremen.

A equipe da Argentina, que se hospedará no centro de treinamento do Atlético-MG, na zona metropolitana de Belo Horizonte, enfrentará Bósnia-Herzegóvina, Irã e Nigéria no Grupo F.

adblock ativo