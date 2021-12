Argélia e Rússia fazem duelo decisivo por vaga nas oitavas

Argélia e Rússia farão nesta quinta-feira, 26, às 17h, na Arena da Baixada, em Curitiba, uma partida decisiva. Os dois times são os que têm mais chances de conseguir uma vaga para as oitavas de final pelo Grupo H. Já classificada, a Bélgica joga contra a Coreia do Sul.

Os asiáticos precisam impor uma goleada sobre os rivais e ainda torcer por vitória por placar mínimo da Rússia para passar de fase. Com três pontos e em segundo lugar na tabela, os africanos dependem apenas de si mesmos para avançar. Em caso de empate e uma improvável vitória dos coreanos sobre os belgas, a decisão será no saldo de gols.

Já os russos, com um ponto, precisam vencer e torcer por revés dos asiáticos. A Argélia chega embalada pela vitória de 4 a 2 sobre a Coreia do Sul. Foi a primeira vitória do time em uma Copa do Mundo em 32 anos. Depois da derrota por 2 a 1 na estreia para a Bélgica, o resultado animou a equipe.

"Com essa vitória, deixamos toda a torcida argelina feliz. Mas uma missão ainda mais difícil nos aguarda. Temos uma chance de avançar às oitavas de final, mas primeiro precisamos esquecer essa vitória sobre a Coreia do Sul e colocar os pés no chão", afirmou o zagueiro Madjid Bougherra, capitão do time.

No triunfo sobre os asiáticos, a Argélia entrou com um trio bastante ofensivo, formado por Djabou, Brahimi e Slimani. Já os russos chegam à rodada final após empate na estreia com a Coreia e derrota para a Bélgica. Na avaliação do técnico Fabio Capello, o time se portou bem contra os diabos vermelhos e merecia até sair com a vitória. A equipe, porém, sofreu um gol no final da partida.

"Todos nós estamos decepcionados pelo que aconteceu no final, mas ainda temos chances de avançar no torneio. Enquanto isso for possível, não podemos pensar em outra coisa", afirmou Kozlov.

adblock ativo