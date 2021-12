Arena Fonte Nova terá juizado especial na Copa

A Arena Fonte Nova terá juizados especiais do torcedor instalados dentro dos estádios no período da Copa do Mundo. A medida faz parte de ações implantadas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) junto a tribunais de justiça dos doze estados brasileiros que receberão jogos do Mundial nos próximos meses de junho e julho.

Esses juizados estarão dedicados a atender ações da área criminal e terão foco na obtenção de solução rápida e conciliada para as demandas. O serviço inclui a presença de intérprete para atendimento a estrangeiros.

O presidente do Fórum da Copa, instituído pelo CNJ, conselheiro Paulo Teixeira, destaca "a importância da estrutura para estabelecer um clima de paz durante as partidas". Além disso, segundo Teixeira, "a Copa do Mundo será uma oportunidade para que mais estados adotem como prioridade a criação do juizado do torcedor nos estádios - e de forma permanente".

Os juizados terão competência para atender a demandas que envolvem torcedores em aspecto criminal, como lesões corporais leves e desacato ou utilização de instrumento proibidos dentro da arena esportiva.

Infância

Também estará disponível estrutura das varas de Infância e Juventude para deliberar sobre questões envolvendo crianças e adolescentes.

adblock ativo