Arena Fonte Nova sedia 'duelo explosivo'

Se, por um lado, a partida desta quarta-feira, 25, às 13h, na Fonte Nova, não chama a atenção pelo futebol, visto que a Bósnia está eliminada e só o Irã tem chances de classificação, por outro, o duelo marca um tento para os dois times e seus torcedores.

É a primeira vez que a Bósnia e Herzegovina disputa uma Copa do Mundo desde que se tornou independente da Iugoslávia - país que se desmembrou na Eslovênia, Macedônia, Sérvia, Montenegro, Croácia e Bósnia em 1992.

Se vencer a Bósnia e conseguir se classificar, o Irã seguirá, pela primeira vez, para as oitavas de final de um Mundial. O país participou das Copas de 1978, 1986 e 1998, e sempre foi eliminado na primeira fase.

Jogo explosivo?

O duelo logo levou o apelido de 'jogo explosivo' por conta do histórico de guerras dos dois países - e, também, com a proximidade dos festejos juninos.

Ainda assim, o secretário de segurança pública do estado, Maurício Barbosa, garantiu que o jogo não terá esquema especial. Para ele, a equipe de mil homens é suficiente e não vai precisar de reforços.

"Temos pessoal preparado para lidar com todo tipo de situação, não só agentes da PM, como policiais federais e das forças armadas", disse. O secretário estadual da Copa, Ney Campello, disse que a equipe dispõe de inteligência para interceptar ameaças terroristas.

Conquista antecipada

A Bósnia se tornou um país independente graças a uma série de guerras civis que assolou a extinta Iugoslávia desde 1989, e continuou até a separação final dos países em 1992.

Por esse motivo, quase todos os jovens adultos foram criados em ambiente de instabilidade política.

Em entrevista ao A TARDE, o jornalista bósnio Emir Haracic disse que muitos dos jogadores da seleção são refugiados dos outros países da Iugoslávia e que participar da Copa já é uma vitória: "Nosso país está destruído, não temos uma economia como o Brasil e não somos bons em nada. É uma vitória estarmos entre os melhores do mundo em alguma coisa".

Quem tem medo?

Já o Irã, após a guerra oitentista contra o Iraque (1980 a 1988), envolveu-se em intrigas recentes com os EUA, por conta da construção de uma usina nuclear com urânio enriquecido a 20%. Em janeiro deste ano, o governo iraniano resolveu desistir da ideia e, em março, reduziu a um terço o estoque do material radioativo no país.

O islamismo, religião oficial do Irã, é visto como radical pelos ocidentais. As mulheres precisam cobrir os cabelos com véus e a bebida alcoólica é proibida. Indiferente à opinião alheia, o iraniano Amin Jamali, fotógrafo da agência Getty Images, se diz inseguro no Brasil. Conta que foi assaltado em São Paulo e que é mais assustador andar no Brasil do que no Irã. "Minha equipe foi assaltada no metrô, levaram todos os equipamentos. E no Brasil ninguém fala inglês, o que torna a situação mais difícil".

Colaborou Luana Almeida

adblock ativo