Arena Fonte Nova recebe última inspeção técnica da Fifa

Membros da Federação Internacional de Futebol (FIFA) e o Comitê Organizador Local (COL) iniciaram na manhã desta segunda-feira, 20, uma inspeção oficial na Arena Fonte Nova, a última pela qual passará o estádio baiano, uma das 12 sedes da Copa do Mundo de futebol de 2014 no Brasil, antes de ser entregue para o Mundial.

O objetivo da inspeção é a fazer uma avaliação do atual estágio das estruturas da Fonte Nova, além de definir as estratégias para a execução dos planos operacionais durante os jogos do Mundial em Salvador.

Participaram da inspeção o chefe do Departamento de Operações da Copa do Mundo, Chris Unger, o gerente geral de integração operacional do Col, Tiago Paes, o secretário do Escritório Municipal para a Copa do Mundo, Isaac Edington, além o secretário estadual para Assuntos da Copa (Secopa), Ney Campello.

Nesta fase das inspeções, os técnicos estão visitando os estádios que sediaram jogos da Copa das Confederações. Antes de Salvador, o grupo passou por Rio de Janeiro, Fortaleza e Recife. Após a visita ao estádio baiano, a comitiva ainda passa por Belo Horizonte e Brasília.

Segundo o secretário da Secopa, Ney Campello, não há maiores preocupações com o estádio. O tema que inspira mais cuidados do governo baiano é a mobilidade urbana em Salvador.

"O Aeroporto é o que tem nos preocupado mais. Em relação a mobilidade urbana, haverá operação assistida do metrô no dia 13 de junho. Temos planos de fazer os bolsões de estacionamento e transfer".

Durante a Copa do Mundo, Salvador sediará seis jogos. O primeiro é partida entre Espanha e Holanda, no dia 13 de junho, em uma reedição da final da Copa do Mundo de 2010. A Fonte Nova ainda será o estádio dos jogos entre Alemanha e Portugal, Suíça e França e Bósnia e Irã, além de um jogo de oitavas e um de quartas de final.

