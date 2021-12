Arena Fonte Nova já tem a 'saideira' da Copa

A Holanda se fingiu de morta até os 42 minutos do segundo tempo, quando o México ainda vencia por 1 a 0 e aguardava apenas o apito final para despachar a sina de seis copas consecutivas parando nas oitavas. Vai ficar para próxima... Com um pênalti marcado aos 48 do segundo tempo, os holandeses viraram o jogo para 2 a 1 e selaram o retorno à Fonte Nova nas quartas, dia 5 de julho.

Foi um final de partida cruel para os mexicanos, que dominaram a maior parte do jogo, principalmente no primeiro tempo. Sob forte calor, os americanos podiam abrir o placar ainda no primeiro tempo, pois a Holanda sentia o clima e parecia jogar em câmera lenta. A melhor jogada da Holanda foi com Robben, derrubado na área após investida na área. O juiz não marcou.

Marecidamente, foi México que abriu o placar aos três minutos do segundo tempo com o meia atacante Giovani dos Santos. Ele matou a bola no peito há 30 metros do gol, antes de bater de perna esquerda no canto inferior do goleiro Cillessen.

Os holandeses quase empataram 10 minutos depois, quando o zagueiro Stefan De Vrij forçou mais uma brilhante defesa de reflexo de Guillermo Ochoa. O goleiro mandou a bola para a esquerda, e ela foi afastada por sua vaga. Ochoa caminhava para mais uma tarde heroica no mundial do Brasil.

A Holanda começou a pressionar muito para igualar o placar, e só quando parecia que os esforços eram em vão, Huntelaar cabeceou após um escanteio e Sneijder chegou de fora da área para mandar a bola ao fundo do gol.

Antes que os mexicanos conseguissem se recuperar da igualdade no placar, os holandeses conseguiram um pênalti quando o esperto Robben caiu na área com um toque do capitão Rafa Márquez. Huntelaar calmamente converteu a cobrança para levar os holandeses adiante na competição.

A vitória dos holandeses segue seu desempenho arrebatador na fase de grupos, que incluiu uma goleada por 5 x 1 na Espanha, em plena Fonte Nova, a próxima casa holandesa. Para os mexicanos, a derrota é apenas mais uma dolorosa eliminação na fase eliminatória do Mundial. É a sexta vez consecutiva que o México chega às oitavas de final de uma Copa do Mundo e é eliminado.

Alegria e tristeza

Autor do gol da virada, o reserva Huntelaar não escondeu a alegria de ter feito um gol tão decisivo. "Foi um momento bom para mim, mas também para a equipe", disse Huntelaar, que saiu do banco aos 31 minutos do segundo tempo para participar da jogada que originou o gol de Sneijder e bater o pênalti decisivo. "Eu tive um bom pressentimento, e Arjen veio até mim e me perguntou se eu queria bater, então cobrei no canto e fiz nosso gol da vitória", disse o atacante.

Com fama de paizão, o treinador mexicano Miguel Herrera não escondeu a tristeza pela eliminação, mas afirmou que a seleção mexicana foi guerreira, apesar de permitir a virada. "Estávamos muito bem. Aí o time relaxou e começamos a dar chances a uma equipe que não havia feito nada. É uma Copa do Mundo onde tudo estava contra o México. Infelizmente, não conseguimos atingir o que queríamos, mas este time está de parabéns", afirmou Herrera, que renovou seu contrato com o México até a copa de 2018.

