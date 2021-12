Arena Fonte Nova inicia escavação do gramado

Com mais de 80% finalizada, a obra da Arena Fonte deu início à escavação para a preparação do plantio do gramado.

Segundo informações do consórcio responsável pela Arena, o gramado terá qualidade e padrão internacional, drenagem a vácuo e totaliza uma área de 9 mil m². O novo gramado terá a dimensão 105m x 68m, com uma distância de 10m nas laterais e 2,30m nas linhas de fundo, em relação às arquibancadas.

Também está em andamento a preparação para a colocação da membrana translúcida da cobertura, além da construção do Edifício Garagem, que está com 95% das fundações finalizadas. A etapa de instalações elétricas, hidráulicas, TI e elevadores já passa dos 72% de conclusão, enquanto o andamento dos acabamentos avança em 81% para pisos e 54% para revestimentos.

Neste mês, a obra finalizou processo de içamento dos cabos de aço da cobertura da Fonte Nova, o Big Lift. Com isso, o estádio terá cobertura para todos os seus lugares.

A inauguração do estádio tem previsão para o dia 29 de março de 2013, com jogo ainda a ser definido. A Arena está garantida em quatro partidas (incluindo uma da Seleção Brasileira) da Copa das Confederações, que acontece entre os dias 15 e 30 de junho.

