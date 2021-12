Arena Fonte Nova finaliza plantio do gramado

A Arena Fonte Nova concluiu o plantio do gramado que vai receber os jogos da Copa das Confederações em junho deste ano e da Copa do Mundo de 2014. A novidade será anunciada às 10h desta terça-feira, 29, em entrevista coletiva com a presença dos ex-jogadores Ronaldo e Bebeto, membros do Comitê Organizador Local (COL) da Copa do Mundo, o ministro dos Esportes Aldo Rebelo, o secretário-geral da Fifa, Jeròme Valcke, o governador Jaques Wagner e o prefeito de Salvador, ACM Neto.

A comitiva realizou nesta manhã uma visita ao estádio, que está com 91% de avanço físico, com previsão de chegar a 95% até o final de janeiro. Em relação às etapas da construção, já foram finalizados 96% do piso, 87% dos revestimentos, 88% das instalações hidráulicas e elétricas e 85% do edifício garagem. Além deles, a colocação dos assentos está 44% concluída, e a membrana da cobertura avançou 64%.

A inauguração da Arena Fonte Nova está marcada para 29 de março, dia do aniversário de Salvador. Trabalham na construção 3.600 profissionais, entre engenheiros, operários, técnicos e terceirizados.

adblock ativo