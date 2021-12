Arena Fonte Nova é inaugurada com pontapé inicial de Dilma

A presidente Dilma Roussef deu nesta sexta-feira, 5, o pontapé inicial para inauguração da Arena Fonte Nova. Acompanhada do governador Jaques Wagner, Dilma foi até o meio do campo para chutar a bola, como fez na inauguração da Arena Castelão, em Fortaleza, em dezembro de 2012.

A cerimônia restrita teve a participação de convidados, da imprensa e autoridades, como o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, e o prefeito de Salvador, ACM Neto. A primeira partida no estádio vai acontecer neste domingo, 7, em um clássico entre Bahia e Vitória.



Durante o evento, a presidente disse que o estádio é um orgulho nacional e demonstra como o brasileiro é capaz de fazer uma obra dessa magnitude. Dilma recebeu de uma operária da Arena uma flor feita com os ferros do antigo estádio.

Salvador é a terceira cidade-sede da Copa do Mundo de 2014 a inaugurar seu estádio. O mesmo já aconteceu em Fortaleza e Belo Horizonte, com o Mineirão. A presidente esteve presente em todos os eventos e já disse que pretende participar das cerimônias em todas as 12 cidades-sede do Mundial.

Inauguração - A data de inauguração da Fonte Nova foi alterada três vezes, o que inviabilizou a realização do ato solene com a participação de Dilma, do jogo de futebol e de shows no mesmo dia.

Inicialmente, o evento aconteceria em 29 de março, dia de aniversário de Salvador, mas foi modificado por conta da semana da Páscoa. Em seguida, o governo e o consórcio Arena Fonte Nova anteciparam para o dia 18, mas a data foi mais uma vez alterada porque a presidente viajou para Itália para participar da cerimônia de posse do papa Francisco.

Com mais esse cancelamento, o clássico entre Bahia e Vitória já estava agendado para 7 de abril, data que a presidente não poderia estar em Salvador por conta da sua agenda. Com o impasse, a inauguração foi antecipada para esta sexta com o ato solene com participação de Dilma.

No domingo, o público vai participar da festa com show de Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Margareth Menezes e Olodum. Em seguida, terá o jogo entre Bahia e Vitória.

