Arena Amazônia recebe retoques para jogo do Vasco

Muitos operários ainda trabalham no entorno da Arena Amazônia e dentro do estádio em obras de acabamento para deixar o local em condições de receber o primeiro grande evento-teste em uma das sedes da Copa do Mundo, com o jogo entre Resende e Vasco, nesta quinta-feira, às 20h30 (horário de Brasília), pela primeira fase da Copa do Brasil.

O estádio já recebeu outros jogos, mas o duelo desta quinta-feira é o que está sendo considerado pela Fifa e pelo Comitê Organizador Local (COL) da Copa do Mundo como o primeiro teste de fato da Arena Amazônia para o Mundial.

Nesta quarta-feira, o acesso ao estádio está muito restrito por questões de segurança, inclusive com um carro da Polícia Rodoviária Federal posicionado na sua entrada. E esse esquema especial de segurança também já pode ser visto nos hotéis que hospedam os dois times.

Para esse jogo, cujo mando é do Resende, a Fifa e o COL vão observar vários aspectos, entre os quais o aceso do público, transporte, segurança das equipes, funcionamento dos telões, sistema de som, serviço de lanchonetes e dos bares do estádio, limpeza da arena e dos seus banheiros, entre outros aspectos.

A procura por ingressos para o duelo entre Resende e Vasco é muito grande, com aproximadamente 35 mil entradas vendidas. O credenciamento da imprensa - 234 jornalistas devem comparecer ao jogo - e a venda de ingressos ficaram a cargo da Federação Amazonenses de Futebol e da CBF, uma vez que a partida é de uma competição oficial da confederação nacional. Também há mais de 600 convidados VIPs do governo do Estado do Amazonas com direito a credencial para o confronto.

adblock ativo