Apresentadores são suspensos após gestos racistas na Copa do Mundo

Dois apresentadores da emissora latina Telemundo foram suspensos por tempo indeterminado, após fazerem gestos racistas enquanto comemoravam a classificação do México para a próxima fase da Copa do Mundo.

Com o uniforme da seleção mexicana, o chefe de cozinha James Tahhan e a moça do tempo Janice Bencosme apareceram puxando os olhos com os dedos, referindo-se aos sul-coreanos.

Após uma grande repercussão nas redes, o canal decidiu afastar ambos por tempo indeterminado.“Estamos extremamente desapontados com os gestos dos nossos colaboradores Janice Bencosme e James Tahhan, direcionados à seleção sul-coreana de futebol“, declarou a Telemundo nesta quinta, 28.

Em um depoimento gravado, os apresentadores se desculparam pelo ocorrido. "Foi uma falta de sensibilidade de minha parte, admito que cometi um erro e queria pedir sinceras desculpas a qualquer um que tenha se ofendido", afirmou o chefe de cozinha.

