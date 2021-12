Aposta de "zebra" do Mundial, Bélgica enfrenta Argélia

A Bélgica e a Argélia estreiam nesta terça-feira, 17, às 13 horas, na Copa do Mundo, abrindo a primeira rodada do Grupo H. A equipe belga é tida como a zebra do Mundial e há quem aposte em uma surpresa por parte da seleção.

A Bélgica é considerada uma das forças atuais do futebol europeu, por conta da atuação nas eliminatórias. A seleção foi uma das sete invictas nas eliminatórias da Europa.

A "geração belga" começou a ser formada nas Olimpíadas de 2008, em Pequim, quando a equipe chegou as semifinais, mas perderam para o Brasil. Seis jogadores que disputaram as Olimpíadas estão na Copa esse ano: Mirallas, Fellaini, Vermaelen, Dembélé, Vertonghen e Kompany.

Já o zagueiro Van Buyten, de 36 anos, tem experiência em Mundial. Ele participou da Copa de 2002. Ele é o único da Seleção Belga que já disputou uma Copa.

Já a Argélia foi uma das últimas seleções a garantir vaga na Copa do Mundo do Brasil. A equipe não vence um país da Europa em mundiais há 32 anos (neste período aconteceram cinco jogos).

Este é o primeiro confronto entre Europa e África neste Mundial. No histórico das competições, a Europa leva vantagem com 37 vitórias e 18 empates em 70 disputas entre os continentes.

Esse também é um confronto inédito em Copas do Mundo. As equipes nunca se enfrentaram em mundiais, mas já disputaram amistosos. Em 2002, empataram sem gols e, em 2003, a Bélgica ganhou por 3 a 1.

