Após vitória do Brasil, Fred comemorou no Rio Vermelho

O atacante Fred comemorou o fim do jejum na Copa das Confederações e a vitória do Brasil diante da Itália no Rio Vermelho neste sábado, 22. O jogador, que fez dois dos quatro gols da Seleção Brasileira, festejou com a família e amigos no Red River Café. De acordo com funcionários do estabelecimento, Fred foi simpático e atendeu a todos com educação.

