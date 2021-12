Após vexame em 2010, França pode garantir vaga nas oitavas

A França quer esquecer de vez a má impressão deixada no Mundial da África do Sul, em 2010, e voltar a ser protagonista em uma Copa. A primeira chance para o retorno à fase eliminatória será neste sexta-feira, 20, contra a Suíça, pela segunda rodada do Grupo E. A partida acontece às 16h, na Fonte Nova.

Campeã inédita em 1998, a França fracassou em 2002 ainda na fase de grupos. Em 2006, na despedida do astro Zidane, chegou novamente à final, mas acabou perdendo o título para a Itália. E em 2010, um vexame ainda maior do que o do Mundial da Coreia e Japão: um empate, duas derrotas, apenas um gol marcado e troca de acusações entre jogadores, comissão técnica e dirigentes.

A boa estreia no Brasil -vitória de 3 a 0 sobre a zebra Honduras, em Porto Alegre - ajudou a recuperar a imagem do futebol francês. Agora, o time comandado por Didier Deschamps, capitão do título de 1998, quer consolidá-la. "Estamos em ascensão nos últimos meses, e a equipe inteira está se sentindo bem", afirmou o meia Valbuena.

O goleador Benzema é a esperança ofensiva da França para mais uma vitória e a vaga nas oitavas. Porém, o centroavante do Real Madrid evita o papel de protagonista. "Somos um time, uma equipe e jogamos juntos. Tenho que ser decisivo, mas sempre vou jogar pelos meus colegas." Na Suíça, a expectativa também é positiva. Sexto colocado no ranking da Fifa, o time derrotou o Equador na estreia -2 a 1, no Mané Garrincha, em Brasília- e também pode ir às oitavas com um novo triunfo. Mas, assim como os franceses, os suíços jogar para superar o desempenho ruim no último Mundial.

Na África do Sul, a Suíça venceu a Espanha na estreia, mas depois perderam para o Chile, empataram com Honduras e acabaram eliminados. "Aprendemos muito com o que aconteceu em 2010 e evoluímos bastante desde então", disse o goleiro Benaglio. "Por isso, as perspectivas são melhores que na última Copa.'.

