Após susto de Neymar, Felipão pede cuidado aos jogadores

A três dias da estreia na Copa do Mundo, Luiz Felipe Scolari viveu um momento de apreensão na tarde desta segunda-feira, na Granja Comary. Neymar pisou em falso e ficou caído reclamando de dores. Rapidamente, o atacante se levantou e continuou participando normalmente do coletivo, mas o técnico usou o lance para cobrar mais cautela dos jogadores no treino.

O problema envolvendo o astro da Seleção ocorreu quando o coletivo tinha cerca de dez minutos de duração. A bola estava fora do lance e o camisa 10, com Fernandinho próximo, acabou errando a pisada e torcendo levemente o tornozelo direito. Logo os médicos correram para atender o atleta do Barcelona.

Rapidamente, contudo, Neymar mostrou que as dores não lhe trariam problema. O atacante se levantou, bateu o pé no gramado e correu normalmente. Continuou treinando sem aparentar incômodo, tanto que até marcou gol em cobrança de falta.

O lance, no entanto, deixou Felipão em alerta. Pouco depois de ver seu astro recuperado, o treinador fez um pedido para os jogadores. "Cuidado para não se machucar, pelo amor de Deus", gritou o comandante.

Só uma lesão pode mudar o time que enfrentará a Croácia nesta quinta-feira, no estádio de Itaquera. No coletivo desta tarde, foram escalados entre os titulares Júlio César; Daniel Alves, Thiago Silva, David Luiz e Marcelo; Luiz Gustavo, Paulinho e Oscar; Hulk, Neymar e Fred.

Além dos outros 12 jogadores que estiveram na reserva e foram convocados para o Mundial, o atacante Robert e o zagueiro Wellington Carvalho, ambos jogadores do Fluminense e que já tiveram passagem pela Seleção Brasileira sub-20, estiveram à disposição de Scolari caso o técnico quisesse poupar alguém no coletivo.

